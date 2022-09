No Chile, estrutura do Estádio Monumental desaba e deixa feridos

A marquise de um setor do Estádio Monumental, no Chile, caiu nesta sexta-feira (30). Apesar das informações iniciais, ainda não se sabe exatamente quantas pessoas, de fato, ficaram feridas.

Segundo publicações da mídia chilena, torcedores do time Colo-Colo subiram na laje que cobre o alto de um setor da arquibancada. A parte desabou após forte concentração dos torcedores, que foram vistos antes da queda pendurados e sentados em outdoors e letreiros publicitários.

Veja o momento da queda:

Apesar da presença deles no local, o jogo entre Colo-Colo e Universidad Católica está marcado para ocorrer apenas no domingo (2). No entanto, a torcida promoveu um pré-encontro para incentivar os jogadores.

No local, milhares de pessoas estavam concentradas em festa. Até então, pelo menos 4 feridos foram identificados, segundo informou a CNN do Chile, mas o El País citou ao menos oito feridos.

Legenda: Diversas pessoas estavam penduradas na marquise acima do estádio Foto: reprodução/Redes Sociais

Outros incidentes no Chile

O caso ocorre na mesma semana em que torcedores da Universidad Católica, atual campeã do torneio nacional, provocaram a interrupção da partida contra a Universidad de Chile pelas quartas de final da Copa Chile, após lançarem fogos de artifício que atingiram o goleiro Martín Parra, gerando um trauma acústico grave do qual ele está se recuperando.

Durante a última temporada, o futebol chileno registrou inúmeros atos de violência perpetrados por torcedores, motivando a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) e a Federação Nacional de Futebol (ANFA) a fechar os estádios para as partidas mais perigosas. No entanto, as fe