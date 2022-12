No basquete, Fortaleza BC vence o Caxias do Sul e encerra 2022 fora da lanterna do NBB

O Fortaleza BC entrou em quadra na última quarta-feira (21), contra a equipe do Caxias do Sul pelo NBB. A equipe tricolor venceu por 84 a 73, com destaque para Humberto, cestinha da partida, marcando 19 pontos. Pelos mandantes, Dexter McClanahan anotou 17.

O Carcalaion desempenhou um grande trabalho e encerrou a partida com cinco jogadores marcando mais de dez pontos.

O Fortaleza BC ocupa a 15ª posição e se distancia da lanterna do torneio. O Caxias é o 12°. Com o final de ano, os times voltam a jogar somente em janeiro, no dia 4.

No próximo jogo, o Fortaleza BC pega a Unifacisa, em casa, às 19h30, e o Caxias recebe o Pinheiros às 20h.