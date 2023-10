No Bahia, Rogério Ceni elogia Fortaleza de Vojvoda e cita jogo como 'maior clássico do Nordeste'

Ex-técnico do Fortaleza e atualmente no Bahia, Rogério Ceni falou sobre enfrentar o Leão do Pici na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador pregou respeito e falou sobre como deve preparar a equipe baiana, que luta para se distanciar cada vez mais do rebaixamento, para enfrentar o Leão do Pici.

"Vamos tentar bater uma equipe difícil. A gente conhece um pouco, os meninos da análise de desempenho já me entregaram um resumo sobre o Fortaleza. E nós vamos tentar, dentro das características de jogo, competir contra uma equipe que chegou à final da Sul-Americana por ser muito bem treinada e competitiva", ressaltou.

"Vamos escolher peças, vamos ter algumas trocas por obrigação e outras por observação de cada atleta, para a gente ver o que tem de melhor...É mais uma final. Agora são todos (os jogos). Infelizmente, os concorrentes também ganharam e embola cada vez mais o campeonato", completou.

O técnico relembrou a passagem pelo clube cearense, onde foi Campeão Brasileiro da Série B de 2018, conquistou o bicampeonato Cearense (2019 e 2020), e uma Copa do Nordeste (2019).

"Do time que eu trabalhei, acho que só o Tinga está lá. A gente tem um respeito muito grande. Um clube que foi importante na minha história, também acho que tenho coisas positivas que foram deixadas lá. E é um enfrentamento de tricolores. Talvez seja hoje o maior clássico do Nordeste", disse Rogério Ceni.

"Mas o time que eu criei já se transformou. Hoje é o Vojvoda que toca o Fortaleza e vamos estudar bastante o Fortaleza, e amanhã para a gente colocar em prática no treino, característica de jogo que tenha o Fortaleza para a gente inserir no nosso jogo", finalizou.

Em 13º na tabela, o Bahia tem 31 pontos. Apenas um a menos que o Santos, primeiro da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está em 7º, com 42 somados. As equipes se enfrentam neste sábado (21), a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: