No Arruda, Floresta empata com Santa Cruz na Série C do Brasileiro de 2021

O Floresta empatou com o Santa Cruz pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. No Arruda, em Pernambuco, o time alviverde ficou no 0 a 0 após vencer a Jacuipense-BA na estreia.

O duelo foi marcado pela intensa marcação e teve poucas chances de perigo. O Verdão da Vila Manoel Sátiro até marcou duas vezes, mas os lances foram anulados pela arbitragem.

Na próxima rodada, o Floresta tem pela frente o Manaus no sábado (12), às 17h, na Arena da Amazônia. Pelos resultados parciais, o time está na liderança do Grupo A com quatro pontos: mesma pontuação do Ferroviário, mas saldo de gols maior: 2x1.

O jogo

Fora de casa, o Floresta teve uma postura mais reativa no início e administrou a intensidade dos mandantes. Com o esquema 4-3-3, não foi detentor da posse, mas teve organização para o contra-ataque, principalmente com velocidade pelos lados.

Aos 30, o atacante Deysinho recebeu bola cruzada na área e mandou para o fundo das redes. Na ocasião, a arbitragem marcou falta de ataque no que foi a grande chance do 1º tempo.

Legenda: Floresta e Santa Cruz realizaram jogo de muita marcação Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

Na volta do intervalo, o Santa Cruz ensaiou maior volume e pressionou, mas não venceu o goleiro Douglas Dias. A resposta alviverde foi aos 18, com Flávio Torres aproveitando lançamento e marcando. Dessa vez, o gol foi anulado por impedimento.

No fim, o time pernambucano sentiu o impacto físico e diminuiu o ímpeto. O Floresta segurou o placar e segue invicto na Série D do Brasileiro de 2021.