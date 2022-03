Nino Paraíba avalia a concorrência no elenco do Ceará e decisão contra CRB em casa; veja coletiva

Com foco na temporada de 2022, a diretoria do Ceará buscou reforços no mercado e contratou dois atletas para a lateral-direita: Nino Paraíba e Michel Macedo. A dupla alternou como titular na posição e elevou o nível do setor para o técnico Tiago Nunes, Assim, a competição interna cresceu.

Em coletiva nesta segunda-feira (21), Nino comentou sobre a concorrência. Ex-Bahia, o defensor de 36 anos assumiu o posto após uma lesão muscular de Michel, que segue no departamento médico. A outra opção seria Buiú, revelado na categoria de base do time e que se recupera de cirurgia.

"Desde que cheguei aqui, falei que quem o professor escolhesse, a lateral estaria bem servida. Estou tendo oportunidade e mais sequência agora com o Michel fora, mas logo ele volta para ajudar, esse é o pensamento. Tanto ele como o Buiú, que está se recuperando e vai nos ajudar", afirmou.

No ano vigente, Nino Paraíba participou de 10 jogos e contribuiu com duas assistências. No esquema tático 4-1-3-2, tem papel ofensivo mais agudo pelos lados, contribuindo com infiltrações.

Copa do Nordeste

Com a melhor campanha geral da Copa do Nordeste, sendo líder do Grupo B, o Ceará se classificou às quartas de final. Em jogo único, na Arena Castelão, enfrenta o CRB, quinta-feira (24), às 19h.

"A gente sabe que é um campeonato difícil, disputado, e vamos buscar o nosso objetivo. Espero fazer um grande jogo contra CRB, em casa, com nossa torcida, e passar para a semifinal", disse.

Pelo regulamento, um empate no tempo regulamentar deixa a vaga ser definida nos pênaltis. Caso avance, o Vovô encara o vencedor do outro chaveamento na semifinal, formado por: CSA x Sport.

Confira a coletiva de Nino Paraíba