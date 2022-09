Nike divulga uniforme de 11 seleções que disputarão a Copa do Mundo; veja fotos

A Nike divulgou nesta quinta-feira (15) o uniforme de 11 seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar, a partir de 20 de novembro.

Estão na lista, os uniformes do anfitrião Catar, da França, da Holanda, da Inglaterra e de Portugal, além de Austrália, Arábia Saudita, Canadá, Croácia, Estados Unidos e Polônia. Ao todo, a empresa apresentou 24 modelos, entre camisa principal e reserva.

Para além da Copa do Mundo, a fornecedora de material esportivo também divulgou o uniforme da Nigéria, que não disputará o Mundial este ano.

Veja imagens dos uniformes

Austrália

Legenda: Camisa 1 da Austrália para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Legenda: Camisa 2 da Austrália para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Arábia Saudita

Legenda: Camisas da Arábia Saudita para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Catar

Legenda: Camisas do Catar para a Copa do Mundo Foto: Divulgação

Canadá

Legenda: Camisas do Canadá para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Croácia

Legenda: Camisas da Croácia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Estados Unidos

Legenda: Camisas dos Estados Unidos para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

França

Legenda: Camisas da França para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Holanda

Legenda: Camisas da Holanda para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Inglaterra

Legenda: Camisas da Inglaterra para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Polônia

Legenda: Camisas da Polônia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Portugal

Legenda: Camisas de Portugal para a Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação

Nigéria

Legenda: Camisa 1 da Nigéria para a temporada 2022 Foto: Divulgação

Legenda: Camisa 2 da Nigéria para a temporada 2022 Foto: Divulgação

