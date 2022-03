Nigéria x Gana pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Nigéria e Gana em jogo decisivo da fase final das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), às 14h (de Brasília), no M.K.O Abiola National Stadium, em Abuja. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate sem gols.

A Nigéria busca a quarta vaga consecutiva no Mundial. Na fase de grupos, a seleção terminou como líder do Grupo C com 13 pontos. Somou quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Já o adversário, Gana, tenta disputar a competição pela quarta vez. O time terminou a fase de grupos como líder do Grupo G. Com 13 pontos, a equipe conquistou quatro vitórias, um empate e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

O canal Star+ transmite o jogo.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nigéria: Francis Uzoho; Ola Aina, William Troost-Ekong, Leon Balogun e Zaidu Sanusi; Peter Etebo e Joe Aribo; Moses Simon, Kelechi Iheanacho e Samuel Chukwueze; Victor Osimhen. Técnico: Augustine Eguavoen.

Gana: Joseph Wolacott; Denis Odoi, Daniel Amartey, Alexander Djiku e Gideon Mensah; Thomas Partey e Idrissu Baba; Abdul Fatawu Issahaku, Mohammed Kudus e Jordan Ayew; Felix Afena-Gyan. Técnico: Otto Addo.

FICHA TÉCNICA

Nigéria x Gana

Data e hora: 29/03, às 14h (de Brasília)

Local: M.K.O Abiola National Stadium, em Abuja (NIG)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte