Nigéria x Egito: onde assistir, horário, palpites e escalações

Duas das favoritas ao título da Copa Africana das Nações, Egito e Nigéria entram em campo nesta terça-feira (11), às 13 horas (horário de Brasília). O duelo de gigantes marca a estreia das equipes, que devem brigar pela liderança do Grupo D. A partida pode definir o primeiro e o segundo lugar da chave. A competição teve início no domingo, em Camarões. São 24 seleções disputando o título continental.

O atacante Mohamed Salah é o grande destaque do Egito. Finalista do Prêmio Fifa e considerado um dos melhores jogadores do mundo, ele vai liderar a seleção em busca do nono título. Com oito taças, os egípcios são os maiores vencedores da competição. Além disso, vem de boa campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlos Queiroz tem dois desfalques: Mohamed Abogabal e Ibrahim Adel.

Se de um lado há a seleção que mais venceu, a Nigéria foi a que mais subiu ao pódio no torneio. Foram 15. Apesar disso, a equipe chega cautelosa sem Victor Osimhen e Emanuel Dennis, não convocados. O time de Augustine Eguavoen tem respaldo para brigar pelo 4° título e entra em campo sem desfalques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NIGÉRIA

Okoye; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo e Aina; Onyeka, Ndidi e Aribo; Chukwueze, Iwobi e Iheanacho. Técnico: Augustine Eguavoen.

EGITO

El-Shennawy; Daoud, Hegazi, Fatouh e Ashraf; Fathi, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Sherif e Salah. Técnico: Carlos Queiroz.

Ficha técnica

Nigéria x Egito

Data: 11/01, às 13 horas

Local: Estádio Roumdé Adjia, em Garua (Camarões)

