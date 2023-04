Nícolas é apresentado e explica escolha pelo Ceará: 'Sou movido a desafios'

O centroavante Nicolas foi apresentado pelo Ceará nesta sexta-feira (28) e mostrou otimismo com o novo desafio de vestir a camisa do Vozão. Ele, que estava no Goiás, que disputa a Série A, do Brasileiro, explicou a escolha em defender o Alvinegro cearense.

"Eu vi a oportunidade de jogar no Ceará como um novo desafio. O ser humano é movido a desafios. O Ceará não é um clube de Série B. Pela grandeza é um clube de Série A. Para mim é um grande orgulho, uma honra enorme vestir a camisa do Ceará. Com certeza a minha vinda fará muito sentido no fim do ano, com o clube subindo para a Série A. Eu estou muito motivado e espero ser muito feliz aqui".

Melhor momento da carreira

Indagado se sua escolha foi por falta de 'espaço' no Goiás, Nicolas rebateu, afirmando que era titular na equipe esmeraldina e chega ao Ceará no melhor momento da carreira.

"Eu estava muito bem ambientado no clube em que eu estava, mas não pensei duas vezes ao receber o convite do Ceará. Isso motiva. Eu me sinto muito bem, chego em grande fase, em grande forma, artilheiro da minha última equipe. Me vejo em um dos melhores momentos da minha carreira. O sentimento é de muito orgulho e gratidão ao Ceará por este convite".

Sobre os objetivos na temporada, o centroavante espera marcar gols e ajudar o Vovô a subir para a Série A.

"A Série B é muito difícil, acirrada e não valerá só o peso da camisa. É preciso demonstrar dentro de campo e o Ceará é um dos maiores ou o maior na competição. Temos que fazer por merecer, brigar lá em cima, buscar o acesso, o título. Eu quero contribuir muito com o Ceará, com gols, mas também assistências".

Elogios à torcida alvinegra



Nicolas já estreou pelo Vovô diante do Guarani no último sábado (21), pela Série B, mas não teve contato com campo com a torcida do Ceará, já que a partida foi disputada de portões fechados. Mas o jogador já acompanhou o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, no Castelão contra o Sport, na vitória por 2 a 1, com mais de 50 mil torcedores do Vozão.

"Jogar em equipes de massa é gratificante, é uma pressão boa, natural e motiva bastante. E o Ceará é um tiime de massa. A pressão é positiva e qualquer jogador gosta de jogar com uma torcida dessa. No primeiro jogo da Copa do Nordeste foi surreal a atmosfera no estádio. Se eu pudesse, com toda certeza estaria em campo.