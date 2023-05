Nico Hernández é atingido por estilhaços após torcedores do Internacional apedrejarem ônibus do time

O ônibus do Internacional foi apedrejado por torcedores nesta quinta-feira ao deixar o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde a delegação desembarcou horas após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, em Belo Horizonte. O volante Nico Hernández e o preparador de goleiros Leonardo Martins foram atingidos por estilhaços, mas, de acordo com nota oficial do clube, não sofreram ferimentos graves.



"O Sport Club Internacional informa que o ônibus da delegação colorada que deixava o Aeroporto Salgado Filho foi atingido por pedras ao sair do local. Uma delas quebrou um dos vidros e os estilhaços atingiram o atleta Nico Hernández e o preparador de goleiros Leonardo Martins. Os profissionais foram atendidos e não tiveram ferimentos graves. O Clube lamenta o incidente, ao mesmo tempo em que reforça que considera livre a manifestação de torcedores, dentro dos limites de ordem e civilidade. Repudiamos qualquer tipo de violência", diz o comunicado.



A derrota para o América, em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi a quarta seguida do time comandado por Mano Menezes. Ao longo da série negativa, a equipe colorada não balançou a rede e levou oito gols. Insatisfeitos com a situação, torcedores foram ao aeroporto protestar e fizeram do presidente Alessandro Barcellos o principal alvo da manifestação.



O goleiro Keiller também recebeu cobranças. "Keiller, c…, pede demissão", gritou o grupo presente no local. A Brigada Militar acompanhou o protesto e, no momento mais tenso da confusão, utilizou balas de borracha e spray de pimenta para dispersar os torcedores colorados.



A fase ruim do Internacional pode atingir um novo nível se o jejum não for encerrado no próximo compromisso, até porque trata-se de um clássico com o Grêmio. Os rivais gaúchos se enfrentam a partir das 18h30 deste domingo, na arena gremista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.