Nice x PSG: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Paris Saint-Germain encara o Nice neste sábado (5) em jogo válido pelo Campeonato Francês. O duelo da 27ª rodada vai começar às 17 horas (de Brasília). O Estádio Allianz Riviera, em Nice, recebe o confronto.



O PSG é o líder disparado com 62 pontos, 15 de vantagem para o Olympique de Marselha. Já o Nice, mandante do jogo, é o 3º com 46, colado com o Olympique.

ONDE ASSISTIR



No streaming Star+

PALPITES



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Nice

Benítez; Lotomba, Dante, Daniliuc e Bard; Lemina, Thuran e Maurice; Gouiri, Dolberg e Delort. Técnico: Christophe Galtier

PSG

Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Bernat; Danilo Pereira, Verratti e Wijnaldum; Messi, Neymar e Di María. Técnico: Mauricio Pochettino



FICHA TÉCNICA



Nice x PSG

Data e horário: 05/03/2022, às 17h

Local: Allianz Riviera, em Nice (FRA)

