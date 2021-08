Nice e Olympique de Marselha são convocados para reunião após briga generalizada na França

A Comissão Disciplinar do Campeonato Francês convocou os representantes de Nice e Olympique de Marselha para reunião após a confusão generalizada entre torcedores e atletas neste domingo (22). Na ocasião, o jogo foi interrompido aos 30 minutos do 2º tempo após uma parte da torcida do Nice invadir o campo, gerando uma briga entre os jogadores.

O encontro entre as partes está marcado para quarta-feira (25). A expectativa do encontro é avaliar punições aos envolvidos e a manutenção do resultado antes da suspensão, momento em que o Nice vencia por 1 a 0.

Vale ressaltar que o estopim para as cenas lamentáveis foi quando o meia Dimitri Payet, do Olympique, foi alvo de uma garrafa das arquibancadas. Irritado, arremessou o objeto de volta.

As forças de segurança presentes no estádio Alliaz Riviera prenderam três infratores. Com a confusão controlada, e os elencos no vestiário, a diretoria do Olympique se recusou a retomar o jogo, sendo concedido o W.O. A equipe é treinada pelo argentino Jorge Sampaoli, ex-Atlético-MG, e tinha em campo o zagueiro Luan Peres, ex-Santos, e o volante Gerson, ex-Flamengo.

Envolvidos na Briga

O volante Guendouzi e o zagueiro Álvaro González, ambos do Olympique, foram os primeiros a discutir com os torcedores. Na confusão, o volante Gerson chegou a trocar agressões com o zagueiro Todibo, do Nice.

Legenda: O técnico Sampaoli, do Olympique de Marselha, foi contido por membros do próprio clube Foto: AFP

Dezenas de torcedores adentraram o campo de jogo e a partida teve de ser paralisada para que a briga generalizada pudesse ser controlada. Com os ânimos exaltados, o técnico argentino Jorge Sampaoli, do Olympique de Marselha, quase partiu para cima do mesmo Todibo e teve de ser contido por atletas de seu time.

