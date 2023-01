NFL: Super Bowl colocará irmãos frente a frente pela primeira vez na história

O Super Bowl LVII, grande decisão da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, reservará um feito histórico: pela primeira vez na história da liga, dois irmãos irão se enfrentar na partida decisiva da NFL.

Travis Kelce é tight end do Kansas City Chiefs. Jason Kelce é center do Philadelphia Eagles. Os dois são filhos de Donna Kelce. Eles irão se enfrentar no Super Bowl LVII, que colocará frente a frente o Philadelphia Eagles, campeão da National Football Conference (NFC), e o Kansas City Chiefs, campeão da American Football Conference (AFC).

SUPER BOWL LVII

A NFL chega agora à sua última fase. O Super Bowl é a última etapa da temporada da NFL e coloca frente a frente os campeões das duas conferências. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles entram em campo para disputar o Super Bowl LVII no dia 12 de fevereiro (domingo), às 20h30 de Brasília. A partida decisiva da temporada da NFL será disputada no State Farm Stadium, no Arizona.