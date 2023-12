NFL confirma primeiro jogo no Brasil em 2024; confira

A liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) confirmou através de suas redes sociais, nesta quarta-feira (13), o seu primeiro jogo no Brasil para o ano de 2024. A data ainda não foi confirmada, mas a previsão é que aconteça em setembro. O evento acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e será a primeira partida realizada na América do Sul.

Outro detalhe a ser divulgado é qual a partida que deve acontecer em solos brasileiros, mas acredita-se que o Miami Dolphins será o mandante da partida. A franquia detém os direitos comerciais do mercado brasileiro. A outra equipe é o New England Patriots, que joga anualmente duas vezes contra o Dolphins e tem uma grande torcida no Brasil.

Outra opção seria um Miami Dolphins contra New York Jets.

Escolha do local

A escolha da cidade paulista foi motivada pela infraestrutura para receber os funcionários da liga, a comissão das equipes e os turistas que devem comparecer ao espetáculo. Já o estádio, se deu pelo motivo da área externa do local ser apropriada para a realização de ativações que a NFL pretende fazer no dia da partida.

Legenda: A escolha do estádio se deu pelo motivo da área externa do local ser apropriada para a realização de ativações que a NFL pretende fazer no dia da partida Foto: Reprodução/NFL Twitter

São Paulo venceu as cidades do Rio de Janeiro e Madri, essa última, deve sediar uma disputa da competição no ano de 2025.