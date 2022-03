NFL anuncia a suspensão dos protocolos contra a Covid-19; confira detalhes

A NFL, organizadora do futebol americano nos Estados Unidos, e a Associação de Jogadores anunciaram, nesta quinta-feira (3), um acordo para que sejam interrompidos os protocolos de segurança da Covid-19. O documento também mencionou que a liga respeitará as determinações das autoridades que se opõem.

"Com base nas tendências atuais encorajadoras em relação à prevalência e gravidade da Covid-19, a NFL e a Associação dos Jogadores concordaram em suspender imediatamente todos os aspectos dos protocolos de segurança", informou em nota.

A NFL então se torna a primeira liga profissional dos Estados Unidos a abandonar esses protocolos. Não haverá mais testes de vigilância obrigatórios de jogadores ou funcionários, independentemente do estado de vacinação.

Balanço da Covid-19

A NFL registrou 521 jogadores positivos para Covid-19 somente no mês de dezembro, um recorde na liga que teve 300 casos na temporada 2020. O aumento de infecções no ano passado começou em setembro, inicialmente com 32 positivos.

Agora, de acordo com o comunicado da liga, se uma pessoa apresentar sintomas de Covid-19 terá que informar a equipe médica do clube e precisará de um teste negativo para retornar às instalações. Jogadores ou funcionários que testarem positivo terão que se isolar por cinco dias após um teste positivo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte