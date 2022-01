Neymar volta à França e inicia corrida para reforçar o PSG contra o Real Madrid

O atacante Neymar já está na França após passar as festas de fim de ano no Brasil. Recuperando-se de grave lesão no tornozelo esquerdo, o brasileiro iniciará em Paris sua corrida contra o tempo para estar inteiro nos jogos contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O brasileiro usou suas redes sociais para anunciar que já está "em casa". O primeiro duelo com os espanhóis está marcado para o dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, e Neymar terá pouco tempo para se preparar. O clube acredita em tê-lo nesta partida.

Leia mais Jogada Neymar realizará lives exclusivas para o Facebook Gaming

No último boletim médico dos franceses, a expectativa é a de que o brasileiro retorne aos treinos somente daqui três semanas, ou seja, no fim do mês. "Neymar continua o seu cuidado com os membros da equipe médica e com o desempenho do Paris Saint-Germain", informou o PSG. "O seu regresso aos treinos ainda está previsto para dentro de cerca de 3 semanas."

O astro não joga desde o dia 28 de novembro, quando se lesionou em visita ao Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. Já são oito jogos de ausência e a ideia no PSG é prepará-lo para estar inteiro na Liga dos Campeões.

No fim de janeiro e início de fevereiro ocorrem mais dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, mas sua ida à seleção brasileira está descartada. O PSG imagina que Neymar nem seja convocado - caso antecipe a recuperação - pelo fato de a seleção brasileira já estar garantida na Copa do Catar.

O PSG terá cinco partidas antes de encarar os merengues, sendo três em janeiro, e a ideia do técnico Maurício Pochettino é testá-lo ao menos um vez. Os embates de fevereiro serão diante do Lille e do Rennes.