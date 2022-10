Neymar tem vídeo ocultado pelo Instagram sob alegação de 'informação falsa'

O atacante Neymar, apoiador do presidente e candidato Jair Messias Bolsonaro (PL), teve um vídeo ocultado pelo Instagram sob a alegação de “informação falsa” na rede social. O conteúdo era do pastor e cantor André Valadão, em que cita o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Legenda: Neymar publicou o vídeo e escreveu: 'Deus abençoe nosso Brasil" Foto: reprodução / Instagram

No material, Valadão pede desculpa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presente na disputa eleitoral, justificando que foi uma determinação de Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

O órgão, no entanto, negou qualquer solicitação e ainda ressaltou que o processo ainda está em tramitação. O caso é acompanhado pela ministra Maria Cláudia Bucchianeri, e não por Alexandre de Moraes.

Leia mais Jogada Neymar rebate críticas por declarar apoio a Bolsonaro na eleição

Vídeo de André Valadão

"Gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito" Recebi citação do TSE para que me manifestasse, no prazo de 1 (um) dia, sobre representação da Coligação do Lula, em que eles pediam que houvesse direito de resposta a um vídeo em que falei sobre a relação entre Lula e temas como aborto, descriminalização das drogas, furtos, regulação da mídia e liberdade de expressão. Desejavam que, pelo mesmo veículo (meu perfil no Instagram), eu desdissesse o que havia gravado.

A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, sob o manto de um pseudo direito de resposta, gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito.

Encaminhei o caso aos meus advogados”.