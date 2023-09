Neymar tem partida apagada e Al-Hilal apenas empata com Damac, pelo Campeonato Saudita; veja

Neymar fez sua terceira partida pelo Al-Hilal nesta quinta-feira (21) e diferente da sua estreia na Arábia, que comandou a vitória sobre o Al-Riyadh por 6 a 1, dessa vez o brasileiro foi discreto em campo. O jogador atuou durante os 90 minutos e ficou preso na marcação do rival, Damac, e conseguiu apenas iniciar a jogada que originou o gol do brasileiro Malcom.

A partida aconteceu no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium e acabou empatada por 1 a 1 e foi válida pela sétima rodada do Campeonato Saudita. O time de Jorge Jesus até saiu na frente, com Malcom, mas acabou reduzindo o ritmo e na segunda metade do jogo, sofreu o empate. Stanciu, de falta, marcou para o adversário.

Como fica?

Com o empate, o Al-Hilal chega aos 17 pontos na tabela de classificação do Campeonato Saudita e pode ser ultrapassado por Al-Ittihad, que joga ainda nesta quinta (21), e Al-Ahli, que enfrenta o Al-Nassr nesta sexta (22) e somam 15 pontos até aqui.