Neymar tem lesão muscular na coxa confirmada e desfalcará PSG na Champions League, diz jornal

Em seu retorno à França após a Data FIFA de novembro, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, passou por exames médicos e teve lesão no adutor da coxa esquerda confirmada, de acordo com o jornal “L’Equipe”.

Com a lesão muscular confirmada, o brasileiro desfalcará o PSG contra o Nantes, pelo Campeonato Francês, e contra o Manchester City, na quarta-feira (24), pela UEFA Champions League. O incômodo na musculatura da coxa esquerda foi sentida durante as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, Neymar ficou de fora do duelo contra a Argentina, na última terça-feira (16).

O duelo diante dos citizens pode assegurar a classificação do Paris Saint-Germain às oitavas de final. A equipe de Mauricio Pochettino ocupa a vice-liderança do Grupo A, com oito pontos conquistados. No Campeonato Francês, por sua vez, o time parisiense lidera com amplo domínio, tendo conquistado 34 pontos em 13 partidas.

