Neymar será julgado por corrupção empresarial a partir desta segunda-feira

Processado por fraude fiscal, Neymar participa de julgamento na justiça da Espanha na manhã desta segunda-feira (17). Ele e os pais foram convocados para esclarecer as irregularidades na polêmica contratação dele pelo Barcelona há quase dez anos.

A um mês da Copa do Mundo, o principal jogador da seleção brasileira é acusado de crime de corrupção empresarial pelo Ministério Público. O órgão pede dois anos de prisão e pagamento de 10 milhões de euros em multa, o que corresponde a R$51 milhões de reais.

ENTENDA O CASO

Atualmente no PSG, o jogador se transferiu do Santos para o Barcelona em 2013. A extensa briga judicial ganhou um novo capítulo com o início do julgamento da ação apresentada pelo grupo DIS, há sete anos. Esse grupo detinha parte dos direitos econômicos de Neymar quando ele era promessa do Peixe.

A defesa de Neymar afirma que o atleta não comenteu crime e questiona a competência legal da Espanha para julgar o caso.

Além de dele, os pais, os ex-ppresidentes do FC Barcelona Sandro Rosell e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho, também são processados no caso.

Além deles, três pessoas jurídicas também são processadas: o FC Barcelona, o Santos FC e a empresa que admistra a carreira de Neymar, fundada pelos pais.