Neymar se recupera de lesão e volta aos gramados com gols e assistência em amistoso na Coreia do Sul

O atacante brasileiro, Neymar, recuperado de lesão, voltou a jogar após mais de cinco meses parado e teve uma reestreia brilhante. No amistoso entre PSG e Jeonbuk, na Coreia do Sul, o jogador participou de todos os gols da partida. O brasileiro marcou dois gols e deu assistência para o outro, marcado por Asensio. O placar da partida foi encerrado em 3 a 0.

O jogador teve boa aparição no ataque parisiense e permaneceu em campo por mais de 90 minutos. Aos 40 da primeira etapa, Neymar fez uma jogada individual, tentou o drible entre dois jogadores, mas acabou perdendo a bola. Apesar disso, não desistiu da jogada, driblou um adversário e finalizou para o gol. A bola desviou na zaga e foi para as redes.

Na segunda metade do jogo, aos 38 minutos, Neymar subiu ao ataque pela esquerda, recebeu o passe e saiu de cara com o goleiro. O brasileiro tocou no canto, sem chance de defesa. Após cinco minutos, Neymar recebeu a bola na área e, de calcanhar, rolou para Asensio, que chutou de fora da área e encerrou o placar.

Neymar chegou a ser relacionado para os amistosos contra Inter de Milão, Cerezo Osaka e Al-Nassr, mas não chegou a ser utilizado.