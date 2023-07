Neymar se reapresenta ao PSG, mas ainda não deve voltar aos campos

O atacante brasileiro Neymar se reapresentou na última segunda-feira (10) ao Paris Saint-Germain (PSG), clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2025. O camisa 10 da equipe segue se recuperando da cirurgia de tornozelo a que foi submetido em março.

Mesmo assim, o jogador ainda não deve ter condições de ir a campo nos primeiros compromissos do PSG na temporada. Nesta terça-feira (11), quando começam de fato os os treinamentos de pré-temporada da equipe, o jogador deve ser novamente avaliado.

Legenda: Neymar está fora da temporada pelo Paris Saint-Germain (PSG) Foto: Valery Hache/AFP

De acordo com informações do jornal francês L’Equipe, os exames realizados por Neymar na última segunda-feira (10) não garantiram ao Departamento Médico do PSG de que o jogador já está plenamente recuperado da lesão.

Depois dos exames físicos nesta segunda-feira, com o técnico Luis Enrique à frente da equipe, o PSG volta à rotina em seu novo centro de treinamento, localizado em Poissy, a oeste da capital francesa.

Depois de um primeiro amistoso contra o Le Havre em 21 de julho, o PSG viajará ao Japão para uma excursão de 11 dias.

Em Osaka, o time francês enfrenta o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no dia 25 de julho e o Cerezo Osaka, três dias depois. Em Tóquio, no dia 1º de agosto, o amistoso será contra a Inter de Milão

O PSG estreia em casa no Campeonato Francês, contra o Lorient, no fim de semana do dia 13 de agosto.