Neymar recebe honraria de Bolsonaro antes do ex-presidente deixar cargo

Antes de deixar a presidência, Jair Bolsonaro (PL) concedeu títulos da Ordem de Rio Branco a diversas personalidades, militares e medalhistas de ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. Entre eles está Neymar, que não esteve presente na conquista olímpica do Brasil no Japão. O decreto foi oficializado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 1º dezembro de 2022.

Neymar é o único atleta desta lista a receber a condecoração sem ter participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além dele, também foram homenageados em dezembro pelo governo federal os medalhistas de ouro olímpico em 2021: as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, a ginasta Rebeca Andrade, e o surfista Ítalo Ferreira. Todos receberam a Ordem no grau de comendador.

Outros medalhistas de ouro olímpico em 2021 não foram agraciados pela honraria. Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, Hebert Conceição, do boxe, e Isaquias Queiroz, da canoagem, ficaram fora da lista.

Essa é a segunda honraria que Bolsonaro concedeu a Neymar. Em 2020, o então presidente deu ao jogador a medalha Cruz do Mérito Desportivo, que também foi oferecida a outros 24 esportistas, dentre eles o ginasta Arthur Zanetti, o boxeador Robson Conceição e a judoca Sarah Menezes.

A condecoração de Neymar à Ordem acontece por meio de sugestão da embaixada de Paris, ainda em fevereiro do último ano, para que o jogador recebesse a honraria. Para tal, foram destacadas sua medalha de ouro olímpica, conquistada em 2016, seu desempenho na França, onde atua desde 2017, e sua presença nas redes sociais.

O QUE É A ORDEM DE RIO BRANCO?

A Ordem de Rio Branco tem o objetivo de estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção ao distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas. Ela é intitulada em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira.

A condecoração consta de cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma Medalha anexa à Ordem. Todos os títulos distribuídos por Jair Bolsonaro estão no terceiro grau de importância.

QUEM RECEBEU A HOMENAGEM?

Neymar (Futebol);

Martine Grael (Vela);

Kahena Kunze (Vela);

Rebeca Andrade (Ginástica);

Ítalo Ferreira (Surfe).

QUEM NÃO RECEBEU A HOMENAGEM?