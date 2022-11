Neymar rebate provocações após derrota de Bolsonaro na eleição para presidente

Neymar não gostou das provocações e brincadeiras das quais foi alvo após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), de quem é apoiador, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição para presidente. O astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira se manifestou nesta terça-feira, em sua conta no Twitter, rebatendo uma postagem da influenciadora Nath Finanças.

"Gente, Neymar na minha DM (mensagem direta) hoje implorando pra ajudar a declarar o Imposto de Renda", escreveu a influencer de finanças pessoais em tom de ironia. "Como tem gente que gosta de aparecer, né", respondeu Neymar, seguido de um palavrão.

A provocação, que já ultrapassou a marca de 200 mil curtidas no Twitter, faz referência às dívidas do craque com a Receita Federal. Há pelo menos cinco anos o jogador busca a anulação de uma multa no valor de R$ 8 milhões, imposta pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A punição, inicialmente de R$ 188 milhões, se deu por omissão de rendimentos do trabalho, omissão de rendimentos de fontes do exterior, omissão de rendimentos pagos pelo Barcelona, falta de pagamento de Imposto de Renda e outros.

LULA E NEYMAR

Durante a comemoração da vitória de Lula na Avenida Paulista, coro de "Ei, Neymar, vai ter que declarar" foi entoado por alguns dos apoiadores do presidente eleito. Em entrevista recente ao "Flow Podcast", o petista brincou dizendo que ele estaria com medo de vê-lo novamente no cargo porque o Brasil "vai saber que o Bolsonaro perdoou a dívida de Imposto de Renda dele".

"Obviamente, o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele até está com um problema na Espanha. Mas isso não é problema do presidente, é da Receita Federal", disse o petista.

Neymar declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro às vésperas do primeiro turno, quando publicou um vídeo dançando um jingle do presidente em sua conta no Tik Tok. O camisa 10 do Brasil prometeu ao presidente dedicar a ele o seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar. A promessa aconteceu durante a participação do atleta do PSG durante uma live com o próprio Bolsonaro, que buscava conquistar o voto dos mais jovens, mas acabou perdendo o pleito.

A derrota de Bolsonaro nas urnas no domingo fez Neymar ganhar destaque na imprensa internacional. Jornais da França e da Espanha repercutiram a provocação ao jogador na comemoração na Avenida Paulista. O site francês Sport.fr classificou a vitória de Lula como "terrível derrota" para o jogador do PSG.