Neymar presenteia Bolsonaro com bola autografada

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu um presente dado pelo jogador Neymar, craque do PSG. Nas redes sociais, Bolsonaro exibiu uma bola autografada por Neymar e fez uma legenda motivando o atleta.

"Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida!”, disse.

Com boa atuação e dois gols, Neymar foi um dos destaques da partida deste sábado (11), sendo bastante aplaudido ao ser substituído no final da partida. O PSG lidera o campeonato com seis pontos, após duas vitórias. O ataque já fez dez gols.