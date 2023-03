Neymar perde quantia milionária em aposta; Veja reação do jogador

Neymar perdeu 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, em um site de aposta online, durante uma transmissão ao vivo no Facebook. A reação do jogador repercutiu bastante na internet e rendue memes. Além da perca milionária, o jogador ainda teve seu perfil no Twitter hackeado.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

O craque brasileiro segue afastado dos gramados em decorrência de uma lesão no tornozelo e investe na realização de transmissões ao vivo para ocupar seu tempo.

Apesar de ter rendido memes, o camisa 10 da seleção brasileira soube lidar bem com a perca no site. O atacante simulou um choro enquanto ouvia a música do filme Titanic.

- Vou fazer um canal no YouTube, como entrar nos ferro (risos). Essa aí ninguém (perder 1 milhão de euros) ninguém nunca fez - brincou o brasileiro.