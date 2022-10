Neymar perde milhares de seguidores no Instagram um dia após eleições no Brasil

O craque brasileiro Neymar Júnior, eleitor fervoroso do atual presidente Jair Bolsonaro, viu seus números de seguidores cair drasticamente após o pleito do último domingo. Nas últimas 24 horas, Neymar perdeu um total de 739 mil seguidores na rede social Instagram.

Com mais de 180 milhões de seguidores na plataforma, o atacante da Seleção e do PSG, havia utilizado sua conta para pedir votos para Bolsonaro e campanha contra Lula.

Legenda: Número de seguidores de Neymar na última semana Foto: Foto: Reprodução

Além do fato político, a forte queda do número de seguidores de Neymar no Instagram pode ter relação com a queixa de vários usuários da plataforma que tiveram suas contas desativadas sem motivo.

A plataforma Down Detector já contabilizou 1.422 reclamações de usuários. O aumento repentino de queixas ocorreu às 10h14. Os relatos mais registrados são contas suspensas sem motivo, perda de seguidores e problemas no acesso.