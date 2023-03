Neymar passará por cirurgia e não deve mais atuar na atual temporada

O atacante brasileiro Neymar deve ficar de três a quatro meses afastado dos gramados, podendo ficar de fora de todo o restante da temporada 2022/23. O jogador de 31 anos passará por uma cirurgia no tornozelo direito nos próximos dias, em Doha, no Catar. As informações foram divulgadas pelo Paris Saint-Germain nesta segunda-feira.

O jogador, que se lesionou no dia 19 de fevereiro contra o Lille, pelo Campeonato Francês, "apresentou vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos" e o departamento médico do PSG recomendou uma "operação de reparação ligamentar a fim de evitar um maior risco de reincidência", informou o clube parisiense.

TEMPORADA DE NEYMAR

Neymar fazia uma de suas melhores temporadas desde sua chegada ao Parc des Princes. O camisa 10 disputou 29 partidas com a camisa do clube na atual temporada, somando 18 gols e 16 assistências. Assumindo um papel maior de criação, o jogador somava sua segunda maior quantidade de assistências em uma temporada desde que chegou ao PSG.