Neymar pai diz que projeto no Santos era focado em recuperar o jogador: 'Se jogasse, amém'

Pai e empresário de Neymar, Neymar Pai comentou nesta quarta-feira a situação contratual do filho com o Santos, que acaba no dia 30 de junho, e disse que a prioridade do projeto era a recuperação clínica e física do atleta. A declaração foi dada na zona mista do Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, após a derrota do time da Vila Belmiro por 3 a 1 para o Red Bull Leipzig, em amistoso.



"O projeto do Neymar era ficar cinco meses no Santos para se recuperar, esse era o projeto. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, senão a gente teria dificuldades, tivemos que antecipar a entrada dele em campo. Isso também fez com que a gente atrasasse o processo de recuperação dele", disse Neymar Pai.



Sobre a renovação, o empresário questionou se o Santos terá condições de continuar arcando com o projeto financeiro para manter Neymar e afirmou que o jogador tem outros mercados a explorar.



"Se eu estou falando que os riscos são nossos, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De falar que quer renovar ou não. O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar? Nestes cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos para não onerar o clube, e fizemos a nossa parte. Pelo contrário: trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube", explicou.

Legenda: Neymar jogou 45 minutos em amistoso do Santos com o RB Leipzig Foto: Raul Baretta/ Santos FC



"As pessoas podem falar do salário do Neymar, mas fizemos com que isso não onerasse o clube, pelo contrário. Cabe ao Santos administrar isso, eu não faço parte da administração financeira do Santos. Se o Santos tem dívida e paga com o que a gente está colocando, é outro problema. Precisamos saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado? Tem mercado", concluiu.



Mais cedo, no intervalo do amistoso, o atacante Neymar afirmou que a decisão sobre seu futuro será anunciada no dia 12 de junho, após a partida contra o Fortaleza pela Série A: "Não vou responder mais sobre isso. Já disse que ainda não sei, então é porque estou pensando. Não adianta nada me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta será a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12", disse ao SporTV.



Conforme apurado pelo Estadão, o clube tem interesse em renovar com Neymar. O vínculo seria prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano, e seguiria um modelo semelhante ao atual, mas pode incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.



Neymar voltou ao Santos em fevereiro, mas continuou sofrendo com problemas físicos. Ele disputou somente 11 partidas, marcando três gols e dando três assistências. A primeira lesão do camisa 10 foi um edema na coxa esquerda, ocorrido em 2 de março, na partida contra o Red Bull Bragantino. O problema afastou o jogador por 42 dias.



Após retornar e atuar por alguns minutos contra Fluminense e Atlético-MG, Neymar voltou a se machucar em 16 de abril, desta vez no músculo semimembranoso da mesma coxa machucada anteriormente. Após 36 dias fora, o atleta retornou na última semana e jogou alguns minutos contra CRB e Vitória.