Neymar no Manchester United? Jogador recusou oferta na Arábia para permanecer na Europa, diz jornal

O atacante brasileiro Neymar recebeu uma oferta de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões de reais) de uma equipe da Arábia Saudita, mas recusou a proposta do futebol árabe por ter o desejo de seguir atuando na Europa. As informações foram divulgadas pelo site francês "Foot Mercato", especializado no mercado de transferências.

O jogador de 31 anos tem contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) até junho de 2025, mas deve deixar a equipe francesa antes do término do vínculo. Ainda de acordo com o Foot Mercato, o brasileiro quer permanecer na Europa já teria escolhido onde deseja jogar caso realmente deixe o PSG: no Manchester United, do Campeonato Inglês.

Legenda: Neymar disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Esta seria a primeira experiência de Neymar no futebol inglês, considerado o mais forte da Europa. O atual camisa 10 do PSG também teria a oportunidade de atuar ao lado de companheiros de Seleção Brasileira, como o volante Casemiro e o atacante Antony.

Neymar está machucado desde fevereiro e só retornará aos gramados na próxima temporada. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento do tornozelo direito no dia 19 de fevereiro. Para além dos fatores clínicos, a relação entre Neymar e PSG não é das melhores e nos últimos meses o jogador foi alvo de protestos por parte de torcedores.