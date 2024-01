Neymar não se manifesta sobre morte de Zagallo e internautas notam silêncio: 'moleque'

Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, Neymar não se manifestou sobre a morte de Zagallo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. O silêncio do camisa 10 da Seleção Brasileira foi notado por internautas.

"E o Neymar não fez nenhum postzinho em homenagem ao Zagallo?!", questionou uma usuária no X (antigo Twitter). "Neymar ignorou a morte de Zagallo, pois eles não habitam a mesma história. O Velho Lobo foi e é uma lenda. Neymar nunca deixou de ser um moleque", declarou outro.

Hoje membro do elenco do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar já foi medalhista olímpico pela Seleção em 2016, quando repetiu o famoso bordão do Velho Lobo 'vão ter que me engolir', após conseguir a vitória.

Apesar da relevância de Zagallo, a única menção à sua morte ocorreu por meio do perfil 'Neymar Jr. Site Oficial', página institucional administrada por funcionários do jogador.

A perda de um grande nome

Zagallo morreu na sexta-feira (5), aos 92 anos, no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A causa foi falência múltipla dos órgãos.

O último craque da vitoriosa Copa de 1958 foi homenageado nas redes por nomes como Romário, Vini Jr., Bebeto e Ronaldo.

Outros compareceram ao velório que ocorreu neste domingo (7), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Museu da CBF. É o caso de Carlos Alberto Parreira, Eduardo Bandeira Mello, Tite e outros.

No mesmo local, é realizada uma missa fechada para familiares e amigos. Já o sepultamento está marcado para às 16h no cemitério São João Batista, em Botafogo.