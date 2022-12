Neymar muda planos, passará virada ano em Paris e faltará ao velório de Pelé

Esperado no Brasil nos próximos dias, o craque brasileiro Neymar resolveu ficar em Paris durante a virada do ano e cancelar sua viagem. Com isso, o jogador também não participará do velório do Rei Pelé, marcado para a próxima segunda-feira (2).

Segundo o jornal Le Parisien, a decisão aconteceu após reunião com seu clube, o PSG. Na avaliação dos franceses, o calendário apertado de jogos não possui brecha para uma viagem ao Brasil. Na partida que o clube faz neste domingo (1), o jogador não atuará, pois está suspenso devido a uma expulsão no último jogo do campeonato francês.

Relação com Pelé

Muito mais do que a virada do ano, a expectativa pela presença de Neymar no velório de Pelé gerou comoção. Neymar tentou visitar Pelé no hospital em sua passagem pelo Brasil após a Copa do Mundo, mas foi impossibilitado. O jogador manteve contato direto com a família do ex-futebolista durante os últimos dias, segundo o repórter Guilherme Pereira, da Rede Globo.

Após o anúncio da morte, Neymar postou uma homenagem a Pelé nas suas redes sociais. O craque também alterou sua foto de perfil para uma coroa dourada com o fundo preto, também em homenagem ao Rei.