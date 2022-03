Neymar, Messi e Mbappé: confira ranking dos maiores salários do Campeonato Francês

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), tem o maior salário mensal do Campeonato Francês. Com 4,08 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), o brasileiro supera os pagamentos do argentino Lionel Messi e do francês Kylian Mbappe, que completam o Top-3 de mais bem pagos.

Os dados foram revelados pelo jornal francês L'Equipe. A publicação listou os 30 jogadores com os principais salários do torneio, e o PSG domina o Top-15, com astros como o zagueiro Marquinhos.

Os valores são brutos e não incluem bônus. Neymar renovou contrato com o time até 2025, enquanto Messi assinou até 2024. Mbappe, que não aceitou a renovação, tem vínculo até junho de 2022.

Maiores salários mensais do Campeonato Francês 2021-2022

Neymar (PSG) - € 4,08 milhões Messi (PSG) - € 3,37 milhões Mbappé (PSG) - € 2,2 milhões Marquinhos (PSG) e Verratti (PSG) - € 1,2 milhão Hakimi (PSG) - € 1,08 milhão Keylor Navas (PSG) - € 1 milhão Di María (PSG) - € 950 mil Wijnaldum (PSG) e Donnarumma (PSG) - € 916 mil Icardi (PSG) - € 800 mil Sergio Ramos (PSG) - € 791 mil Paredes (PSG) - € 750 mil Bernat (PSG) - € 730 mil Ben Yedder (Monaco) e Ander Herrera (PSG) - € 650 mil Kimpembe (PSG) - € 640 mil Fàbregas (Monaco) - € 600 mil Draxler (PSG) - € 562 mil Kurzawa (PSG) e Gueye (PSG) - € 500 mil Diallo (PSG) - € 450 mil Bakambu (Olympique de Marselha) - € 416 mil Kehrer (PSG) - € 410 mil