Neymar justifica bate-boca com torcedor santista: 'Jamais vou discutir ao ser cobrado. Fui ofendido'

Neymar quebrou o silêncio em suas redes sociais nesta quinta-feira para explicar o motivo de ter batido boca com um torcedor santista durante e mais rispidamente após a derrota por 2 a 1 diante do Internacional, na Vila Belmiro, quarta-feira. Segundo o astro, ele perdeu a cabeça por ter sido ofendido. O camisa 10 ainda garantiu que aceita as cobranças, desde que sejam justas e respeitosas.



"No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta...", iniciou sua defesa o astro santista, em longo post no Instagram. "E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar."

Post de Neymar

Legenda: Neymar fez post em sua rede social após bate-boca com torcedor do Santos Foto: Reprodução / instagram Neymar Jr.



Bate-Boca

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, Neymar se dirigiu para as arquibancadas da Vila Belmiro para enfrentar um torcedor que estava revoltado, sob gritos de "estamos passando vergonha" e muitos palavrões de ambos os lados. O jogador, ofendido, também ofendeu bastante e até desafiou o santista irritado em entrar no campo para fazer melhor.



"Cala sua boca", disparou Neymar, dizendo que "está dando a vida", no Santos. Tudo repleto de muitos palavrões. O bate-boca começou ainda com bola rolando e só chegou ao fim com a interferência do goleiro reserva João Paulo.



"O que ele não pode fazer é me ofender do que jeito que me ofendeu", reclamou. "Falar que eu sou mercenário junto a meu pai, falar da minha família, amigos... Desculpa, mas é difícil controlar. Vim ao Santos para tentar jogar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo", garantiu.



O astro até deixou no ar a possibilidade de sair do Santos caso esteja atrapalhando. "No dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar minhas coisas e sair! Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube. Vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível para conseguir colocar o Santos onde merece estar."



O torcedor também usou as redes sociais para dar seu parecer e acabou pedindo desculpas ao jogador e ao elenco santista.