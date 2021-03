Neymar ironiza usuário ao ser questionado sobre ficar de fora de jogo decisivos: "Nunca decidi nada"

Fiel telespectador do Big Brother Brasil, o atacante do PSG, Neymar Jr, utiliza suas redes sociais para interagir com fãs e comentar sobre o reality, além de deixar apoio aos seus participantes favoritos.

Na última segunda-feira (29), o camisa 10 da equipe francesa brincou com a discussão entre Sarah e Rodolffo, após a sister ter sido votada pelo sertanejo na formação do paredão. Em seu Twitter, Neymar comentou: “Como que é ir pro BBB e não querer ser votado? Não entendo... é a mesma coisa que ir no MC Donalds e pedir uma salada.”

Porém, não demorou muito para as críticas surgirem após o comentário do atacante. Alguns usuários aproveitaram do momento para “cornetar” Neymar, pelas sucessivas lesões sofridas pelo ídolo brasileiro. “É a mesma coisa que se machucar, ficar fora de jogo decisivo e curtir balada no período de tratamento e não aceitar críticas”, relatou um usuário.

Em resposta, Neymar ironizou: “Verdade!! Eu nunca joguei jogo decisivo e nunca decidi nada.”

O atacante contou com o apoio dos fãs para relembrar os feitos ao longo da carreira do atleta de 29 anos, ídolo do Santos e camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG.

