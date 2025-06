Neymar indica renovação de contrato com o Santos: 'é a minha casa'

Perto do fim de seu contrato com o Santos e em meio às negociações para renovação, Neymar afirmou na noite desta terça-feira que está perto de chegar a um acordo com o Peixe. O camisa 10 tem vínculo até o final deste mês, mas o intuito da equipe paulista é renovar com o craque até a Copa do Mundo de 2026.

Antes do evento do seu instituto, em São Paulo, Neymar afirmou para o canal BandSports que "de 0 a 10, é 7" a chance de permanecer no Santos. Ele também declarou seu amor ao clube.

"Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora de campo. Infelizmente, hoje, eu ajudo mais fora do que dentro de campo. E não era esse o objetivo", afirmou.

Neymar chegou ao Santos no final do mês de janeiro, após um período sem atuar por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, com contrato até o meio do ano e sem dar a certeza sobre a renovação de seu vínculo. Com a camisa do Peixe, nesta segunda passagem, foram 12 partidas disputadas, com três gols, três assistências e um cartão vermelho. Segundo o atacante, o intuito da sua vinda ao Santos seria para "recuperar a felicidade".