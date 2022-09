Neymar grava vídeo agradecendo visita de Jair Bolsonaro ao Instituto Social do atleta

O atacante Neymar gravou um vídeo agradecendo a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Instituto Neymar Jr, em Santos. Sem declarar voto ao candidato, o atleta justificou a ausência e garantiu a presença no próximo encontro na instituição. Na última terça (27), o jogador participou da goleada do Brasil por 5 a 1 contra a Tunísia, em amistoso final preparatórios para a Copa do Mundo.

O craque também saudou Michelle Bolsonaro, a atual primeira-dama, e Tarcísio Freitas (PL), candidato ao governo de São Paulo. Na última eleição, Neymar também ficou próximo de Bolsonaro.

O atleta é dono de um projeto social que promove atividades educacionais, esportivas e culturais para crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade. A visita durou duas horas.

Assista ao vídeo de Neymar para Bolsonaro