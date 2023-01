Neymar, Galvão Bueno e Real Madrid enviam coroa de flores ao velório de Pelé

O velório do Rei Pelé, falecido na quinta-feira (29) após falência múltipla dos órgãos em decorrência do câncer de cólon, recebeu coroa de flores de celebridades, governos e clubes de futebol.

Neymar Júnior, Galvão Bueno, Romário, Silvio Santos, além do Real Madrid e do Flamengo, e do Governo da Coreia do Sul prestaram homenagem ao ex-jogador nesta segunda-feira (2) com o envio da coroa de flores a Vila Belmiro, em Santos (SP), onde ocorre o velório de Edson Arantes do Nascimento.

A cerimônia tem início às 10h (horário de Brasília), com duração de 24 horas, até às 10h desta terça-feira (3). O evento será aberto ao público.

