Neymar fica fora de convocação da Seleção Brasileira Olímpica; entenda motivo

O atacante Neymar ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A lista oficial foi divulgada nesta quinta-feira (17) sem o astro do Paris Saint-Germain (PSG), que está em atividade na Copa América.

O jogador de 29 anos era cotado para ser um dos três nomes mais experientes (acima de 24 anos) da equipe na competição, conforme regulamento do evento, mas foi vetado pelo clube francês. Na última segunda (14), a ESPN revelou que PSG recusou pedido encaminhada pela CBF para contar com o atleta.

Legenda: Neymar conquistou a medalha de ouro no futebol masculino durante os Jogos do Rio-2016 Foto: AFP

A principal justificativa foi de que a Olimpíada não é um compromisso oficial, já que é disputada sem o time principal. O intervalo de ausência de Neymar também pesou contra, uma vez que o evento olímpico está previsto entre 23 de julho e 8 de agosto. A Copa América, sediada no Brasil, termina em 10 de julho.

Vale ressaltar que o brasileiro foi medalhista de ouro com o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Na ocasião, foi protagonista durante a conquista de um feito inédito ao lado de dois nomes mais experientes: goleiro Weverton (Palmeiras) e meia Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN).

Convocação da Seleção Olímpica

O técnico André Jardine convocou 18 atletas para a Seleção Brasileira Olímpica. Os jogadores com idade acima dos 24 anos convocados são: o lateral Daniel Alves (38), do São Paulo, o goleiro Santos (31), do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos (28), do Sevilla-ESP.

A estreia da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos está marcada para 22 de julho. O primeiro compromisso será contra a Alemanha, no Estádio Yokohama. O Grupo D também registra Costa do Marfim e Arábia Saudita como adversários.

Lista oficial de atletas nos Jogos de Tóquio:

GOLEIROS

Santos (Athletico-PR)

Brenno (Grêmio)

LATERAIS

Daniel Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Nino (Fluminense)

Diego Carlos (Sevilla-ESP)

MEIAS

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Gerson (Flamengo)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Matheus Henrique (Grêmio)

ATACANTES

Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE)

Malcom (Zenit-RUS)

Antony (Ajax-HOL)

Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE)

Pedro (Flamengo)