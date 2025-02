Neymar faz primeiro treino no Santos e terá dois ex-jogadores do Fortaleza como companheiros

Em seu primeiro treino após retorno ao Santos, Neymar chegou de helicóptero ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira. O atacante, apresentado na Vila Belmiro na última sexta-feira, estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, de onde acompanhou a vitória sobre o São Paulo no Campeonato Paulista. Com isso, o atacante inicia as atividades para reestrear nesta quarta-feira com a camisa alvinegra em duelo com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

Guilherme e Escobar como companheiros

No time paulista, Neymar será companheiro de dois ex-jogadores do Fortaleza: o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o atacante Guilherme. O atacante, aliás, foi elogiado por Neymar após marcar 2 gols diante do São Paulo, em um post sendo chamado de 'craque'.

Legenda: Guilherme fez dois gols diante do São Paulo na Vila Belmiro Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Guilherme jogou no Leão em 2023, jogando 52 partidas, marcando 10 gols e distribuindo seis assistências. No Santos, o atacante foi um dos destaques da Série B do ano passado, e no ano, fez 46 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Em 2025, ele já é artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols.

Já Escobar, jogou em 2023 e 2024, atuando em 21 partidas, com duas assistências. No time santista, o argentino fez 37 partidas, marcou um gol e deu duas assistências, mas está contundido. Ele segue tratando o edema muscular na coxa esquerda com a fisioterapia.

Legenda: Escobar em campo pelo Santos Foto: Divulgação / Santos FC

Como foi o 1º treino de Neymar

O craque treinou ao lado dos atletas que começaram na reserva ou não atuaram no clássico contra o São Paulo, no último sábado.

O elenco iniciou os trabalhos com um treino físico. Depois, os jogadores participaram de atividades técnicas e táticas, como um treinamento em campo reduzido. Em um dos momentos do treino divulgado pelo Peixe, Neymar deu uma assistência para o jovem Nadson marcar um gol.

Legenda: Neymar treinou entre os reservas que não jogaram contra o São Paulo e deu assistência para gol Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar chegou ao CT Rei Pelé por volta das 8h15, 15 minutos antes do previsto pelo clube para a apresentação do elenco. As atividades com bola se iniciam às 9h30. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico Pedro Caixinha afirmou que contava com o jogador para o treinamento desta segunda. O português conta com Neymar para a partida diante do Botafogo-SP. "Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica", disse o treinador.

Chegada em helicóptero particular



Em sua chegada à cidade, Neymar utilizou seu helicóptero particular, um Airbus H145, com capacidade para transportar até 10 pessoas, incluindo o piloto. A aeronave, que leva o prefixo PP-NJR, foi adquirida pela sua empresa, a Neymar Sport e Marketing LTDA, em maio de 2019. Na França, no período em que esteve no Paris Saint-Germain, foi personalizada com bancos de couro em alusão ao Batman, super-herói favorito do atacante.