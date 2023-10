Neymar faz corte de cabelo em homenagem à filha; veja como ficou

Neymar decidiu homenagear sua filha, Mavie (fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi), com um corte de cabelo. Mavie nasceu nesta sexta-feira (6) às 00h21, em uma maternidade de São Paulo.

O craque do Al-Hilal fez um “M” na parte lateral da cabeça. As imagens foram registradas e compartilhadas no Instagram.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, filho do jogador com a influenciadora Carol Dantas.

Confira:

Legenda: Neymar faz corte de cabelo em homenagem à filha Foto: Reprodução/Instagram

Próxima partida de Neymar

O atacante entra em campo nesta quinta-feira (12) contra a Venezuela às 21h30 (de Brasília) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Neymar jogou pela última vez no Al-Hilal na terça-feira (3), contra o Nassaji Mazandaran, pela Champions da Ásia, e, na quinta-feira (5), teve que deixar a Arábia Saudita com destino a São Paulo para receber a filha.