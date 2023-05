Neymar exibe avião de luxo nas redes sociais; veja vídeo

Nesta segunda-feira (29), Neymar mostrou que está podendo. Em uma de suas redes sociais, o atacante brasileiro do PSG, da França, publicou um vídeo exibindo imagens do seu novo jatinho particular. A aeronave, do modelo Falcon 900LX, custa algo em torno de R$ 235 milhões e conta com diversos ambientes, dentre eles uma suíte de luxo, salas de estar e jantar, banheiro e uma cozinha. O avião tem capacidade para 14 pessoas e, nas imagens, é possível ver amigos de Neymar, se divertindo enquanto jogam cartas, além da mãe do jogador e de Bruna Biancardi, que está grávida do atleta.

VEJA O VÍDEO: