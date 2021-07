Neymar exalta Messi e comemora Brasil x Argentina na final da Copa América: "sempre sonhei em jogar"

Às vésperas da final da Copa América, Neymar não escondeu a admiração por Lionel Messi e disse realizar um sonho por defender a Seleção Brasileira em uma decisão contra a Argentina. O confronto está marcado para as 21h de sábado (10), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Era a final que sempre sonhei em jogar. A final que todo mundo que gosta de futebol espera de uma Copa América: um Brasil x Argentina. É um clássico de muitos anos pelas duas seleções serem tão grandes, por todos os títulos que já conquistaram, por todos que já passaram pelas seleções, pelos que existem hoje. Para mim é uma honra fazer parte desse time", declarou.

Neymar apontou sua admiração por Messi, seu ex-companheiro de Barcelona e amigo até hoje. "É o melhor jogador que já vi jogar. É um grande amigo que tenho. Só que estamos em uma final, somos rivais, eu quero vencer e trazer esse título. Sei que Messi está há muitos anos buscando seu primeiro título com a seleção. E todas as vezes que não estive no torneio, e a seleção não estava, eu torcia por ele. Até mesmo falei isso na Copa de 2014, quando jogou contra a Alemanha", revelou.

O brasileiro afirmou até que o estilo de jogar atual, mais focado na armação das jogadas, tem influência do argentino. "Sempre fui um cara que jogou muito aberto, sempre fazia mais movimentos para atacar. E eu passei a aprimorar as assistências, a qualidade de buscar mais o jogo no Barcelona, ou quando o Messi estava fora ou tinha o Luis Enrique (técnico), a gente fazia essa função de trocar os dois para distrair a marcação", afirmou.