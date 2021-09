Neymar escreve "parabéns para nós" em publicação sobre o "Dia do Gordo"

O atacante Neymar usou o Instagram para ironizar críticas que recebeu da imprensa francesa e brasileira sobre possível sobrepeso. Em uma postagem nos storys, Neymar compartilhou uma publicação sobre o "Dia do gordo" e "Dia da luta contra a gordofobia", com a imagem do personagem Homer Simpson, e escreveu: "parabéns para nós".

Foto: Reprodução/Instagram

Neymar e as críticas

A ironia faz menção às críticas que recebeu após a vitória por 1 a 0 do Brasil diante do Chile, no último dia 2 de setembro. Dias depois, durante treinamento para a partida contra a Argentina, que acabou suspensa, o atacante levantou a camisa e mostrou a barriga para o fotógrafo oficial da CBF, Lucas Figueiredo.

Em recente entrevista, após a vitória por 2 a 0 contra o Peru, Neymar não citou a polêmica em relação ao preparo físico, mas pediu mais respeito:

Neymar Atacante "Isso é normal, não é comigo. Isso vem há muito tempo, de vocês repórteres, comentaristas e outros também. Às vezes nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes venho dar meu parecer..."