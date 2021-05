Neymar esconde símbolo da Nike em foto com uniforme da Seleção Brasileira

Em meio a um litígio com a marca de produtos esportivos Nike, Neymar achou um jeito de esconder o logotipo da empresa em uma foto com a camisa da Seleção Brasileira: usou um emoji no espaço do símbolo. Na última semana, o atacante foi acusado pela empresa de não colaborar numa investigação de assédio sexual que teria sido cometido por ele, o que teria levado ao rompimento do contrato.

Apesar disso, Neymar continua usando produtos da empresa, já que a Nike patrocina tanto o clube Paris Saint-Germain quanto a Seleção. Por isso, o jogador escondeu o logotipo da fornecedora na camisa e no calção em uma foto do treino deste domingo (30). "Que nada e ninguém tire o meu sorriso", publicou.

Em nota oficial divulgada na última sexta-feira, Neymar já havia comentado sobre a necessidade de seguir usando produtos da Nike. "Ironia do destino, continuarei a estampar no meu peito uma marca que me traiu", afirmava em trecho do comunicado.

O jornal americano The Wall Street Journal publicou uma reportagem na qual revelava que o contrato com a Nike teria sido encerrado após a acusação. O jogador teria tentado forçar uma funcionária da empresa a fazer sexo oral nele em seu quarto de hotel durante uma viagem a Nova York em 2016.