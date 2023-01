Neymar é visto em festa durante velório de Pelé e é criticado; veja vídeo

O atacante Neymar Júnior foi flagrado em festa em Paris durante o velório do Rei Pelé. Conforme o camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, o clube parisiense não autorizou a vinda do astro ao Brasil para acompanhar a despedida de Edson Arantes do Nascimento. A informação, no entanto, foi desmentida pela imprensa francesa.

Enquanto Pelé estava sendo velado na Vila Belmiro, em Santos (SP), Neymar foi visto em festa acompanhado do zagueiro Marquinhos. A ausência do camisa 10 no velório gerou críticas nas redes sociais.

O PSG não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o enterro de Pelé, de acordo com a imprensa francesa.



O atacante, por outro lado, foi visto em festa em Paris, junto com Marquinhos.



🗞 LANCE!

🎥 Reprodução



pic.twitter.com/kyTB3NX1DO — Goleada Info (@goleada_info) January 3, 2023

Neymar foi representado pelo pai no velório de Pelé.

Legenda: Marcia Aoki, Edinho e pai de Neymar durante o velório de Pelé Foto: NELSON ALMEIDA / AFP