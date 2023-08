Neymar e Verratti não treinam e já estão fora dos planos do PSG para temporada, diz jornal

Neymar e Verratti se reuniram, na manhã desta quarta-feira, (9), com o técnico Luis Enrique e o diretor Luis Campos onde informaram que os jogadores não fazem mais parte dos planos do Paris Saint Germain para a temporada 2023/24. Os dois também estiveram fora do treino com o restante do elenco e não participaram do media day realizado pelo clube francês. As informações são da emissora RMCSport.

Mbappé também foi outro jogador que ficou fora do media day, assim como Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat. De acordo com RMCSport, os jogadores citados são incentivados a sair do clube parisiense. No fim da janela de transferência terá uma nova sessão de fotos e entrevistas.

O PSG enfrenta o Lorient neste sábado, (12), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, válido pela primeira rodada do Campeonato Francês. Neymar e Verratti são dúvidas para a partida.