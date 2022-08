Neymar e Mbappé terão reunião sobre cobranças de pênalti com diretoria do PSG

Neymar e Mbappé vão se reunir nesta semana com o diretor esportivo Luis Campos e o técnico Christophe Galtier. O assunto? As cobranças de pênaltis no Paris Saint-Germain. As informações são do jornal francês L'Équipe, publicadas nesta segunda-feira (15).

O intuito do encontro é apaziguar os ânimos entre os atacantes, após o episódio durante a goleada por 5 a 2 em cima do Montpellier. Os dois jogadores discutiram em campo e a cúpula do departamento de futebol reprovou o comportamento.

O atrito entre os atletas do PSG ocorreu após Neymar cobrar pênalti e converter em gol. O atacante brasileiro conversou com o francês antes de se encaminhar para a batida. Momentos antes, Mbappé havia cobrado e desperdiçado a primeira penalidade a favor da equipe.

Após a partida, o técnico Christophe Galtier disse que Mbappé foi escolhido como o primeiro batedor de pênaltis para aquela partida, Neymar viria em seguida.

O perfil oficial do jogador brasileiro chegou a curtir uma publicação no Twitter, que criticava o companheiro de clube. O texto trazia algo sobre prioridade de Mbappé como cobrador oficial de pênaltis.