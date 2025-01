Neymar e Mbappé estão brigados? Entenda troca de farpas entre ex-companheiros de PSG

O clima entre Neymar e Mbappé não é dos melhores. Os craques e ex-companheiros de time têm trocado declarações públicas e gerado polêmicas. Entenda como iniciou a troca de farpas entre a dupla de jogadores que está entre as mais badaladas no mundo. O grande pivô seria Messi.

O craque brasileiro, atualmente jogador do Al-Hilal, afirmou que tinha amizade com o atleta francês, mas a situação mudou após a ida de Messi ao PSG. A declaração foi dada ao Canal do Romário, na última quinta-feira (16).

"Ele não é chato não, tenho meus negócios com ele. A gente teve uma briguinha aí, mas foi um cara que no começo, quando chegou, foi fundamental. Eu sempre brincava com ele, falava que ele iria ser um dos melhores, ele ia na minha casa, a gente saia para jantar. Tivemos bons anos de parceria. Mas depois veio o Messi, aí ele ficou enciumado e não queria me dividir com ninguém, aí começaram as brigas e mudanças de comportamento", revelou Neymar.

Mbappé não perdeu tempo e logo respondeu às declarações dadas pelo atacante brasileiro sobre a suposta briga entre eles. Nesta terça-feira (21), em entrevista à TNT Sports, o atleta comentou sobre o assunto.

"Não, a verdade é que não tenho nada a dizer. Eu estou muito concentrado no que faço aqui no (Real) Madrid. Tenho muito respeito pelo Neymar. Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar o positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora, estou em Madri e quero desfrutar de Madri. Boa sorte para o Neymar e para toda sua família", ressaltou o craque francês.

A dupla atuou junta durante seis temporadas no Paris Saint-Germain, entre os anos de 2017 e 2023. Depois, o brasileiro acertou com o Al-Hilal. Dois anos antes, Messi também fez parte do elenco que formou o grande ataque do time parisiense.