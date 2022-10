Neymar e Felipe Neto deixam de se seguir nas redes sociais após divergência política

O jogador Neymar e o youtuber Felipe Neto pararam de se seguir nas redes sociais no último domingo (23), logo após manifestações públicas em relação às eleições no Brasil. O atleta participou de uma live de campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no sábado (22), enquanto o youtuber já declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos últimos dias, Neymar começou a curtir posts contra Felipe Neto nas redes sociais, o que teria escalado para o rompimento entre os dois. "Só que ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso", comentou Felipe Neto.

O youtuber revelou que os dois teriam tido uma conversa amigável e que Neymar chegou a comentar que estava brigando com muita gente. Apesar de ter pedido desculpas, afirmou Neto, continuou a curtir postagens contra o youtuber mesmo após o contato.

"Eu vi que ele iria participar desta live do Bolsonaro. Eu pensei, é inacreditável o que esse moleque tá fazendo, sabe nada de política e nem vota. Abri o perfil dele e ele me deu unfollow por política. Então, eu só retribuí", continuou Felipe Neto.

Em seguida, o youtuber ainda se disse grato pela ajuda fornecida a ele por Neymar em Paris, quando esteve doente na cidade, mas pontuou que os dois não tinham relação próxima de amizade.

"Eu vi que era um menino que nem politizado é, Neymar nem está cadastrado para votar em Paris nessa eleição. E ele tem lá as razões dele para apoiar quem apoia e tudo bem", finalizou.

Opiniões na internet

Enquanto isso, alguns internautas se dividiram nas opiniões. Em um argumento, um dos seguidores de Neymar chamou o youtuber de ingrato. "Na hora que o Neymar te ajudou em Paris ele foi útil né? Mas agora a Marta é melhor só porque ele pensa diferente de você. Entendi. Por isso vive sozinho, te falta lealdade e vergonha na cara", disse.

Em contrapartida, outros defenderam Felipe. "O Neymar começou a curtir postagens contra o Felipe Neto, comentar em apoio e logo em seguida deu unfollow nele. Agora que o Felipe retribuiu o unfollow eles tão acabando com ele falando que o Felipe é mal-agradecido. Sério, que preguiça desses bolsominions", argumentou outro.